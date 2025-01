Morta Joan Plowright, star di Broadway candidata all'Oscar per Un incantevole aprile

Una delle più grandi attrici del ventesimo secolo, Joan Plowright, è scomparsa all'età di 95 anni. Figura di spicco del teatro e del cinema, vinse un Tony Award per A Taste of Honey.

Ritiratasi nel 2014 a causa di una degenerazione maculare che la rese cieca, Joan Plowright si è distinta come una delle più importanti interpreti del palcoscenico e del grande schermo britannico. L'attrice era la vedova del leggendario Laurence Olivier.

Il comunicato della famiglia di Joan Plowright

"È con grande tristezza che la famiglia di Dame Joan Plowright, Lady Olivier, comunica che si è spenta serenamente il 16 gennaio 2025, circondata dai suoi cari a Denville Hall, all'età di 95 anni" si legge in una nota della famiglia.

"Ha avuto una lunga e illustre carriera nel teatro, nel cinema e in tv, per oltre sette decenni, fino a quando la cecità l'ha costretta al ritiro. Ha trascorso gli ultimi dieci anni nel Sussex, con visite costanti di amici e familiari, pieni di risate e dolci ricordi. La famiglia è profondamente grata a Jean Wilson e a tutti coloro che si sono presi cura di lei nel corso degli anni".

La carriera di Joan Plowright

La carriera dell'attrice è durata sei decenni, ed ebbe inizio al BristoL Old Vic Theatre School, debuttando a teatro nel 1948, recitando in seguito in spettacoli come Il mercante di Venezia e Tre sorelle.

Molto attiva anche in ambito cinematografico, recitò in La carica dei 101 con Glenn Close, e Un tè con Mussolini al fianco di Maggie Smith, Judi Dench e Cher. Oltre al Tony Award, vinse due Golden Globe per lo show tv Stalin e per il film del 1991 Un incantevole aprile, grazie al quale ottenne una candidatura al premio Oscar.