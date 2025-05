Morta Giovanna Barreca, critica cinematografica di Nonsolocinema e Radio Cinema

In circostanze tragiche è morta Giovanna Barreca, insegnante e critica cinematografica molto stimata, attiva su testate come Nonsolocinema e Radio cinema. Nel sinistro ha perso la vita anche il compagno Valerio Zunino.

I due sono stati ritrovati senza vita all'interno di un'auto finita in fondo a una scarpata. l'incidente sarebbe avvenuto la scorsa notte. L'auto si sarebbe ribaltata più volte per poi finire nella vegetazione: i corpi delle vittime sono rimasti intrappolati tra le lamiere accartocciate.

A rinvenire l'auto, una Seat, è stato un passante che ha immediatamente avvertito i soccorsi, ma le autorità non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Barreca e Zunino.

Giovanna Barreca, foto da Facebook

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica: sull'asfalto sono stati trovati segni di una frenata che fanno ipotizzare una perdita di controllo del mezzo.

Entrambi erano molto conosciuti in città: Valerio Zunino era il figlio dell'ex sindaco Renato, morto lo scorso dicembre in mare in circostanze misteriose, come riportato da La Repubblica. Giovanna Barreca era esperta di cinema e attiva nel mondo della scuole per avere promosso alcuni progetti con gli studenti.