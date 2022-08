Morning News: la gaffe sulla 'patata' diventa virale (VIDEO)

Oggi durante un'intervista in spiaggia è andata in onda una conversazione sopra le righe tra l'inviata Giorgia Ceccacci e una signora appena uscita dal mare.

Morning News di Canale 5 è stato il palcoscenico di una delle gaffe più divertenti di questa rovente estate: l'inviata Giorgia Ceccacci si è imbattuta in una signora che si era appena rinfrescata la 'patata', come ha detto ai microfoni del talk show di Simona Branchetti.

Ancora una volta un talk show italiano è vittima del "bello della diretta", questa volta è toccato a Morning News imbattersi nell'intervistata di turno che, dimenticatasi, forse, di trovarsi di fronte ad un microfono aperto, ha parlato senza usare metafore.

Giorgia Ceccacci è andata sul litorale di Ostia per capire come le persone si stessero difendendo dalla calura. Ovviamente i bagnanti si rinfrescano buttandosi in acqua. Giorgia ha individuato un gruppo di donne, che già da lontano sembravano alquanto vivaci. L'inviata del programma di Canale 5 si è avvicinata chiedendo "Allora, vi siete rinfrescate?".

La risposta di una delle intervistate è diventata subito virale "si, pure la patata si è rinfrescata". La signora, subito dopo, ha capito di aver superato il limite e si è messa la mano davanti la bocca. Una delle sue amiche, particolarmente contenta per le conseguenze del tuffo in mare, ha ribadito con forza "Pure la patata, pure la patata". A quel punto la giornalista si è arresa è ha dato la linea allo studio con un rassegnato "Va bene, lasciamo perdere. Si sono rinfrescate".

La gaffe, giustamente, non ha creato nessun dramma in studio, sia Simona Branchetti che Emanuela Carcano, ospite del programma hanno chiuso l'episodio con un sorriso e hanno continuato il programma.