Morgane - Detective geniale: trama dell'ultima puntata, stasera su Rai1

Appuntamento finale, stasera su Rai1 alle 21:25 - e in streaming su RaiPlay -, con Morgane - Detective geniale, la serie tv francese diretta da Vincente Jamain e interpretata da Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud. Niente paura però: la seconda stagione è già in produzione.

La trama dell'ultima puntata, in onda in questo martedì 5 ottobre 2021, svela che Morgane e Karadec indagano per chiarire la colpevolezza di un ragazzo, Jonathan, accusato di aver ucciso un surfista. Una trasferta sulla spiaggia di Malo-Les-Bains darà origine a tutta una serie di eventi che porteranno Karadec a infrangere ben più di una regola. Nell'ultimo episodio della prima stagione Morgane e Karadec si trovano a indagare su un misterioso duplice omicidio, avvenuto con la stessa modalità: in entrambi i casi la vittima è stata investita con la propria automobile. Intanto Karadec, irritato con Morgane per averlo spinto a un'indagine non ufficiale, si sente in colpa per aver mentito a Céline.

Sarà possibile da domani recuperare gli ultimi due episodi già mandati in onda grazie alla funzionalità RePlay o nella sezione della piattaforma streaming RaiPlay dedicata alla serie tv.