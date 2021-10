Moon Lake: in fase di sviluppo una serie tratta dalla graphic novel

La graphic novel Moon Lake, creata da Dan Fogler, sarà adattata per la televisione dando vita a una serie animata.

La graphic novel Moon Lake, creata da Dan Fogler, sarà alla base di una serie antologica in fase di sviluppo per Heavy Metal Studios.

Il progetto dovrebbe essere animato e composto da episodi della durata di trenta minuti.

Dan Fogler, in un comunicato, ha dichiarato: "Sono incredibilmente felice all'idea di adattare la mia graphic novel Moon Lake in collaborazione con Heavy Metal, Daniel Powell e Bardel Entertainment. Si tratta di una collaborazione da sogno. Promettiamo di farvi ridere e spaventarvi fino all'aldilà, con l'aiuto dei migliori talenti del settore".

Al centro della trama ci sarà un personaggio soprannominato l'Uomo sulla Luna, che viene paragonato a conduttori di famosi show televisivi come Rod Serling e Alfred Hitchcock.

L'uomo impedisce a forme aliene di attaccare la Terra mantenendole impegnate con racconti sconvolgenti terrificanti ed esilaranti. Ogni episodio avrà al centro dei personaggi diversi in un ambito differente come una cheerleader assassina, una guerra nello spazio e una donna che vive in epoca preistorica.

Al lavoro sulla serie ci sarà Bardel Entertainment, già artefice del successo di Rick and Morty.