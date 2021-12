Moon Girl and Devil Dinosaur: il teaser della nuova serie animata Marvel

Moon Girl and Devil Dinosaur è la nuova serie animata Marvel prodotta da Laurence Fishburne, di cui è stato condiviso il primo teaser. Il video inizia con Moon Girl, ovvero Lunella Lafayette, che si muovo in città prima che il Devil Dinosaur si unisca a lei per sconfiggere qualche nemico. Moon Girl continua poi a tenere d'occhio le strade della Grande Mela, tenendo in mano il suo riproduttore di audiocassette e con in testa il suo caschetto.

La serie animata Moon Girl and Devil Dinosaur potrà contare su Laurence Fishburne anche con il ruolo di doppiatore.

La sinossi ufficiale dichiara:

Dopo che la tredicenne Lunella, un super-genio, porta per sbaglio nel presente un T-Rex di dieci tonnellate, Devil Dinosaur, arrivato a New York tramite un vortice temporale, i due collaborano proteggere la Lower East Side dal pericolo.

Il progetto si basa sul fumetto di Brandon Montclare, Amy Reeder e Natacha Bustos. Diamond White dà voce all'eroina, mentre Fred Tatasciore interpreta Devil Dinosaur.

Nel cast ci sono anche Alfre Woodard con il ruolo di Mimi, la nonna di Lunella, Libe Barer che sarà Casey, Sasheer Zamata nei panni della madre della protagonista, Adria, e Jermaine Fowler che sarà il padre, James Jr. Gary Anthony Williams sarà poi il nonno di Lunella.

Fishburne produce lo show in collaborazione con Cort Lane, Steve Loter, Helen Sugland e Lisa Muse Bryant.

Il debutto è previsto su Disney Channel nell'estate 2022.