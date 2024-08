Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez, teaser trailer dell'agghiacciante serie con Javier Bardem

Chloë Sevigny e Javier Bardem sono l'opposto di una famiglia felice nella serie Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez.

Il duo interpreta la sfortunata coppia realmente esistita di Mary Louise "Kitty" e José Menendez, entrambi brutalmente assassinati dai figli Lyle (Nicholas Alexander Chavez) ed Erik (Cooper Koch). I figli sono stati condannati nel 1996 dopo aver dichiarato di aver ucciso i genitori per maltrattamenti. Il famigerato caso sarà stato romanzato nella seconda stagione della serie antologica Monster di Ryan Murphy su Netflix, dopo il vincitore dell'Emmy Dahmer.

La trama e i dettagli della serie

La sinossi ufficiale recita: "Mentre l'accusa sosteneva che stavano cercando di ereditare il patrimonio di famiglia, i fratelli sostenevano - e rimangono irremovibili ancora oggi, mentre scontano l'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata - che le loro azioni derivavano dalla paura di una vita di abusi fisici, emotivi e sessuali subiti per mano dei loro genitori. Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez si immerge nel caso di cronaca che ha conquistato il mondo, ha aperto la strada al fascino moderno del pubblico per i veri crimini e, in cambio, chiede al pubblico stesso: 'Chi sono i veri mostri?'".

Il caso della famiglia Menendez era già stato trattato nel 2017 in The Menendez Murders, una puntata di Law & Order True Crime di Dick Wolf. La Sevigny, collaboratrice di lunga data di Murphy, torna nell'orbita del mega-produttore dopo Feud. Inoltre, Nathan Lane interpreta Dominick Dunne, mentre Ari Graynor interpreta Leslie Abramson.

L'ensemble comprende anche Leslie Grossman, Dallas Roberts, Paul Adelstein, Jason Butler Harner, Enrique Murciano, Michael Gladis, Drew Powell, Charlie Hall, Gil Ozeri, Jeff Perry, Tessa Auberjonois, Tanner Stine, Larry Clarke, Marlene Forte e l'emergente di "Little Fires Everywhere" Jade Pettyjohn.

Murphy e Ian Brennan sono produttori esecutivi insieme a Bardem, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson, David McMillan, Louise Shore, e Carl Franklin. La serie debutterà su Netflix il 19 settembre.