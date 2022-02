Monica Maggioni: marito, figli e vita privata della direttrice del Tg1

Monica Maggioni è una giornalista e conduttrice televisiva che gode da molti anni di una posizione di primo piano per quanto riguarda l'informazione del Servizio Pubblico: ecco qualche dettaglio sulla vita privata, i figli ed il marito della direttrice del Tg1.

La Maggioni si è laureata in Lingue e letterature straniere moderne presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi in letteratura francese; dal 1989 al 1990 ha collaborato con il quotidiano Il Giorno ed in seguito, passando da Tv7 al Tg1 fino a diventare un'inviata di guerra, Monica è divenuta una delle più famose giornaliste della Rai: oggi conduce il programma Sette Storie su Rai1.

La giornalista è molto riservata per quanto concerne la sua vita privata e ama vivere lontana dai riflettori; nonostante questo sappiamo che, qualche anno fa, è stata paparazzata in compagnia di Dario Curatolo, un noto art director dell'Ordine degli architetti.

Ciò che sappiamo per certo è che Monica Maggioni non ha nessun account social, né su Twitter né su Facebook, e che nel corso della sua vita non ha mai avuto figli e non è mai stata sposata, avendo deciso di dedicare la sua vita al lavoro ed alla carriera da giornalista.