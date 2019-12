Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre insieme a Parigi: ritorno di fiamma? (FOTO)

Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre sono stati paparazzati in un ristorante parigino, i due si erano lasciati lo scorso agosto dopo essere stati insieme un anno, oggi guardando le foto, l'attrice e l'ex modello sembrano pronti a ritornare insieme.

Ritorno di fiamma tra Monica Bellucci e il gallerista francese 37enne Nicolas Lefebvre? I due dopo essersi lasciati la scorsa estate sono stati visti e fotografati dal settimanale 'Chi' in un noto ristorante francese. Gli scatti esclusivi proposti dal settimanale ci mostrano i due abbracciati ed in vena di coccole con Nicolas che stringe e bacia più volte l'attrice italiana. Nicolas e Monica sono sorridenti e pronti a ricominciare la loro storia d'amore.

La Bellucci, anche dopo la rottura, aveva sempre parlato bene di Nicolas descrivendolo come "una persona che ha una vera sensibilità artistica" aggiungendo che "Nella nostra storia ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest'uomo mi ha insegnato tante cose". Monica però sembrava considerare lo scultore francese ormai solo una amico dicendo "ma il nostro volo insieme prosegue d'ora in poi su un'altra pista che è quella di un'amicizia per la vita", oggi questo volo sembra aver preso di nuovo la direzione dell'amore.