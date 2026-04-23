Money Road torna su Sky: la data di debutto della seconda stagione è ufficiale

Dopo il grande successo della prima edizione, Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo è pronto a tornare con una nuova stagione. Il celebre esperimento sociale, che ha conquistato e diviso il pubblico, ripartirà ufficialmente giovedì 21 maggio su Sky e in streaming su NOW.

Alla conduzione viene confermato Fabio Caressa, nel ruolo di "direttore dell'esperimento", pronto a guidare ancora una volta i concorrenti in questo intenso viaggio tra scelte morali e strategie.

Il format: un esperimento sociale tra tentazioni e sopravvivenza

Il cuore del programma resta invariato: dodici persone comuni accettano di partecipare a un esperimento estremo, vivendo in condizioni di forte privazione con solo il minimo indispensabile per sopravvivere.

Durante impegnativi trekking nella giungla, i concorrenti saranno messi alla prova da tentazioni sempre più difficili da rifiutare, alcune anche in modalità completamente inedite rispetto alla stagione precedente.

Il montepremi da 300mila euro e le scelte che dividono

Il gioco ruota attorno a un montepremi iniziale di 300mila euro, che rappresenta l'obiettivo finale del gruppo. Ogni tentazione accettata, però, ha un costo preciso e comporta una riduzione della cifra totale.

Le decisioni individuali avranno quindi un impatto diretto su tutti i partecipanti, alimentando dinamiche di gruppo complesse tra altruismo ed egoismo. Solo chi arriverà fino all'ultimo episodio potrà partecipare alla divisione della somma rimasta.

Dinamiche di gruppo e coinvolgimento del pubblico

Uno degli elementi più forti del programma è il coinvolgimento emotivo del pubblico, chiamato a immedesimarsi nei concorrenti e nelle loro scelte. Le situazioni proposte spingono a riflessioni profonde: meglio pensare al proprio benessere immediato o al bene collettivo? È proprio questo conflitto a rendere Money Road un vero esperimento sociale capace di stimolare domande quasi esistenziali.