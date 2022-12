Mondiali Qatar 2022, oggi in TV, dove vedere le partite degli ottavi: orari e diretta streaming

Per i Mondiali Qatar 2022, oggi 5 dicembre si svolgono due incontri validi per gli ottavi di finale: ecco a che ora e dove vederli e le probabili formazioni.

Oggi 5 dicembre per i Mondiali di Qatar 2022 scendono in campo Giappone-Croazia e Brasile-Corea del Sud. Gli incontri si potranno vedere in televisione in chiaro e in streaming, scopriamolo nel dettaglio dando un'occhiata alle ultime novità sulle formazioni.

Siamo entrati nella fase degli ottavi di finale ad eliminazione diretta, chi vince può continuare a coltivare il sogno mondiale, chi perde torna a casa. In caso di parità al 90′ si andrà ai supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore.

Giappone-Croazia in televisione

Giappone-Croazia si gioca oggi alle 16:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1. Cornice dell'incontro sarà l'Al Janoub Stadium di Al Wakrah. La telecronaca è stata affidata a Luca De Capitani con Sebino Nela addetto al commento tecnico

GIAPPONE (4-3-3): Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Tanaka, Endo, Morita; Doan, Asano, Kamada.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic.

Brasile-Corea del Sud in televisione

Brasile-Corea del Sud si gioca oggi alle 20:00, ora italiana, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1. La partita si gioca al 974 Stadium di Doha. A raccontare l'incontro ci saranno Stefano Bizzotto e Lele Adani.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militao, Thiago Silva, Marquinhos; Casemiro, Fred; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison.

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-Su; Hwang In-beom, Jung Woo-young; Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Son Heung-min; Cho Gue-sung.

Gli incontri di oggi in streaming

Gli incontri di oggi si potranno seguire in streaming gratuitamente attraverso l'app di RaiPlay presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio. RaiPlay è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS.