Chi è la moglie di Volodymyr Zelensky, Olena Kijaško

Nel settembre del 2003, Volodymyr Zelensky si è sposato con Olena Kijaško, architetta, attivista e sceneggiatrice, conosciuta quando i due frequentavano ancora il liceo. Il presidente ucraino e sua moglie hanno due figli: una femmina, Oleksandra (2004), e un maschio, Kyrylo (2013).

La Kijaško è nata nel 1978 a Kryvyi Rih, ha studiato architettura per poi dedicarsi alla scrittura di copioni e sketch. All'università ha conosciuto Volodymyr, all'epoca studente di giurisprudenza, e con lui ha co-fondato una casa di produzione attraverso la quale i due hanno scritto diversi show, cartoni per bambini e film.

Nel 2019 la rivista Focus l'ha inserita al 30esimo posto nella lista delle donne più influenti del paese dopo che la donna si è impegnata in diverse cause Unicef e in svariati programmi culturali. Tra le sue iniziative, merita una menzione speciale il suo intervento al terzo Congresso delle donne ucraine nel 2019, attraverso il quale ha dato il via al processo di adesione all'iniziativa del G7 sull'uguaglianza di genere.

"Non cadrò nel panico o scoppierò a piangere. Sarò calma e fiduciosa. I miei bambini mi guardano e resterò vicino a loro e accanto a mio marito. Ma anche accanto a voi. Vi amo e amo l'Ucraina", ha scritto Olena sul proprio profilo Instagram subito dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, annunciando di aver deciso di rimanere accanto al marito con i suoi figli.