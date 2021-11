Chi è la moglie di Marco Travaglio, Isabella Travaglio

Isabella Travaglio è il nome della moglie di Marco Travaglio, celeberrimo giornalista e opinionista televisivo, le cui principali aree di interesse sono la cronaca giudiziaria e l'attualità politica, che si occupa da decenni di questioni che spaziano dalla lotta alla mafia ai fenomeni di corruzione.

Il venditore di medicine: Marco Travaglio nei panni del professor Malinverni in una scena

Isabella e Marco sono sposati da oltre 30 anni e la coppia ha due figli: Alessandro ed Elisa. Il figlio maschio, Alessandro Travaglio, nato nel 1995, è un musicista rapper piuttosto conosciuto a livello nazionale, mentre Elisa è una giovane ragazza che promette molto bene.

Riguardo ad Isabella non sappiamo molto ma la figlia Elisa è nota per essere stata coinvolta nella tragedia di Piazza San Carlo: in data 3 Giugno 2017, in questa piazza torinese furono allestiti due maxischermi per consentire ai tifosi la visione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

Un gruppo di criminali, dopo aver derubato vittime tra il pubblico, cercò di farsi strada tra la folla usando spray urticanti e ciò provocò grande panico tra le persone che cercarono immediatamente di fuggire. Questo movimento di folla provocò oltre 1.500 feriti e 3 morti.

Il figlio maggiore di Marco Travaglio, Alessandro, è un musicista rapper piuttosto conosciuto a livello nazionale. Il suo nome d'arte è Dj Trava e nel corso della sua carriera ha avuto alcune collaborazioni importanti, tra le quali spicca indubbiamente quella con Fabri Fibra.