Mixer – Vent’anni di televisione, Giovanni Minoli stasera torna su Rai 3 con lo storico programma

Stasera su Rai 3 in seconda serata Giovanni Minoli riporta Mixer in televisione: ecco le anticipazioni di quello che vedremo

Stasera 12 gennaio 2023 su Rai 3 in seconda serata va in onda Mixer - Vent'anni di televisione: Giovanni Minoli torna a ripercorrere l'avventura televisiva iniziata nel 1980 con Mixer - Il piacere di saperne di più, un programma che per due decenni ha segnato un'epoca rivoluzionando il linguaggio, la conduzione, la grafica della tv e dell'informazione televisiva. In questa nuova avventura, Giovanni Minoli puntata dopo puntata, anno dopo anno, rilegherà frammenti di memoria collettiva in un album del nostro tempo. Il programma dal 18 gennaio andrà in onda anche il mercoledì, in prima serata, su Rai Storia.

Dalla sala A di Radio Rai, con la regia di Luca Mancini, Minoli racconta così i grandi temi e gli snodi della storia italiana di fine Novecento, con un nuovo montaggio, un differente intreccio narrativo e a un taglio editoriale critico che a distanza di oltre 40 anni rivisita la forza narrativa e il valore documentario dello storico rotocalco e dei suoi protagonisti, delle sue inchieste, dei suoi faccia a faccia e delle sue storie, facendo emergere una continuità tra quegli anni Ottanta e Novanta e la fotografia del nostro Paese oggi - giacché, come riflette lo stesso Minoli, "Ieri è cominciato il mondo di oggi".

"Devo ringraziare i tecnici di questo studio che hanno anche saltato il pranzo per lavorare. Sembra banale ma non lo è, è la testimonianza dell'attaccamento e del bisogno di risentire un valore fondante dell'essere servizio pubblico e fare tv. Io sono sempre stato dentro l'anima della Rai. Chi fa servizio pubblico deve avere un minimo di vocazione, fare qualcosa per elevare il pubblico. Stare dalla parte del cittadino e non solo del consumatore. È quello che mi ha sempre mosso", ha detto Giovanni Minoli presentando il programma.