Mixer di Giovanni Minoli: ospiti e tematiche di stasera 1 giugno su Rai 3

Mixer - Vent'anni di televisione torna stasera 1 giugno in seconda serata su Rai 3: Ecco gli ospiti e le anticipazioni del programma di Giovanni Minoli.

Questa sera, 1 giugno, Rai 3 manderà in onda, in seconda serata, Mixer - Vent'anni di televisione di Giovanni Minoli. Il programma proseguirà il suo viaggio nella storia del rotocalco di attualità che ha lasciato un'impronta indelebile. Questa puntata sarà incentrata sul referendum tra Repubblica e Monarchia e il faccia a faccia con Daniel Cohn-Bendit, leader del Maggio francese

Alla vigilia del 77esimo anniversario della Repubblica italiana, viene proposta la puntata che fece scalpore nel 1990, dove si simulava la vittoria della Monarchia sulla Repubblica nel referendum del 2 giugno. Un esperimento televisivo e sociologico, dove Giovanni Minoli dimostrava, attraverso finte testimonianze e ricostruzioni, la potenziale capacità manipolatoria dei media che possono mescolare vero e falso per creare il verosimile. Un tema particolarmente attuale in epoca di fake news, per riflettere sul potere della tv da gestire eticamente con un alto livello di responsabilità.

A seguire, invece, un focus storico e reale, dove vengono mostrati dubbi e incertezze presenti effettivamente nelle parole dei protagonisti della politica di quel momento, come Massimo Caprara, assistente di Palmiro Togliatti, all'epoca Segretario del Partito Comunista Italiano e Ministro di Grazia e Giustizia del primo Governo De Gasperi.

È del 1987 il Faccia a Faccia con Daniel Cohn-Bendit, leader e protagonista del Maggio francese. Il suo motto, tra sogni e utopie della generazione che ha cambiato il '900, è "Siate realisti, chiedete l'impossibile!". Autodefinitosi "capo involontario" del '68 francese e 'riformatore radicale', 'Daniel il rosso', si esprime sulla libertà sessuale, l'autonomia nel lavoro e nella cultura, il concetto di terrorismo, le responsabilità personali e quelle della società, fino alla decisione di vivere in una Comune e il rapporto con l'ebraismo.