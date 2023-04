Mixer di Giovanni Minoli: Moana Pozzi e Paolo Villaggio negli speciali di stasera 27 aprile su Rai 3

Mixer - Vent'anni di televisione torna stasera 27 aprile in seconda serata su Rai 3: Ecco gli ospiti e le anticipazioni del programma di Giovanni Minoli

Questa sera, 27 aprile, Rai 3 trasmetterà in seconda serata una nuova puntata di Mixer - Vent'anni di televisione di Giovanni Minoli. Il programma continuerà il viaggio nella storia del rotocalco d'attualità che ha segnato un'epoca, con nuovi ospiti e confronti tra volti noti. Da Moana Pozzi a Paolo Villaggio, scopriamo insieme cosa ci aspetta stasera.

Durante il Faccia a Faccia del 1988, Alberto Franceschini si sofferma sull'utilizzo politico del terrorismo, anche da parte dei mass media, e sul rapporto tra le BR e il movimento del '68. Inoltre, parla del rispetto personale che nutre per Indro Montanelli e del suo rapporto con il Partito Comunista.

Alberto Franceschini, ex terrorista, tra i fondatori delle Brigate Rosse, riflette sul successivo ripudio personale dell'uso della violenza e sulla legge sui pentiti. Infine, Franceschini cerca di tracciare un filo rosso che unisce le BR al movimento del '68

Nel Faccia a faccia del 1985 con Giovanni Minoli, Paolo Villaggio affronta invece il dramma famigliare che viveva in quegli anni, soffermandosi sulla Comunità di San Patrignano dove suo figlio era in cura per tossicodipendenza e difendendo l'operato del fondatore Vincenzo Muccioli.

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 62 anni, un omaggio a Moana Pozzi: Sandra Monteleoni nel 1991 raccoglie segreti, confidenze e insicurezze inaspettate della più famosa pornostar italiana.