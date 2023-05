Mixer di Giovanni Minoli: Focus su Aldo Moro e Benito Mussolini nella puntata di stasera 11 maggio su Rai 3

Mixer - Vent'anni di televisione torna stasera 11 maggio in seconda serata su Rai 3: Ecco gli ospiti e le anticipazioni del programma di Giovanni Minoli.

Questa sera, 11 maggio, Rai 3 manderà in onda, in seconda serata, Mixer - Vent'anni di televisione di Giovanni Minoli. Il programma proseguirà il suo viaggio nella storia del rotocalco di attualità che ha lasciato un'impronta indelebile. Questa puntata sarà incentrata su Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana assassinato dalle Brigate Rosse.

Questa sera Mixer - Vent'anni di televisione si concentra sulla prigionia di Aldo Moro e le ultime 24 ore di vita di Benito Mussolini, due avvenimenti che hanno segnato e continuano a segnare la storia del nostro Paese.

Nella puntata n.17, in onda poi anche mercoledì 17 maggio in prima serata su Rai Storia, Giovanni Minoli propone un focus del 1994 sul sequestro di Aldo Moro, per 54 giorni nelle mani delle Brigate Rosse. Una tragedia di un uomo e di un Paese intero analizzata attraverso le lettere del leader della DC durante la sua prigionia - fra cui la prima a Francesco Cossiga, allora Ministro degli Interni e suo allievo prediletto - e le testimonianze della moglie Eleonora e delle terroriste che erano nel covo con lui.

È del 1993 invece l'inchiesta sulle ultime 24 ore di vita di Benito Mussolini e i misteri di quelle ore: com'è morto davvero? Perché è stata uccisa anche Claretta Petacci? In cosa consiste il cosiddetto "oro di Dongo"? Le telecamere di Mixer con Giovanna Corsetti erano presenti quando delle casse sono affiorate dal Lago di Garda. In studio il commento della nipote, Alessandra Mussolini.