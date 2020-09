Miu Miu Women’s Tales 2020: Vanessa Kirby e Emma Corrin tra le ospiti a Venezia

Alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia 2020, durante l'evento Miu Miu Women's Tales saranno presenti ospiti internazionali, tra cui Vanessa Kirby e Emma Corrin, e verranno presentati due cortometraggi, #19 Nightwalk e #20 In my room.

Nonostante gli strascichi di una prima metà dell'anno tutt'altro che semplice da vivere e da gestire, Miu Miu non poteva mancare alle Giornate degli Autori durante la 77esima edizione del Festival di Venezia. Come accade ormai ogni anno dal 2011, al Lido prenderà vita Women's Tales, progetto cinematografico che da quasi un decennio coinvolge le più originali tra le autrici contemporanee. L'obiettivo che il progetto si pone è quello di esplorare la vanità e la femminilità del XXI secolo e quest'anno inizierà a farlo con Małgorzata Szumowska e Mati Diop, autrici pronte a presentare le loro rispettive opere, #19 Nightwalk e #20 In my room.

La regista polacca, già vincitrice dell'Orso d'Argento al Festiva di Berlino, sarà a Venezia anche per presentare il film in concorso Non cadrà più la neve, mentre nel contesto Women's Tales presenterà il cortometraggio #19 Nightwalk. L'opera è ambientata tra le strade di Varsavia, dove un ragazzo ed una ragazza si incontrano di notte, spogliandosi delle stratificazioni di genere che hanno ereditato e offrendosi reciprocamente conforto e sicurezza. Per quanto riguarda Mati Diop, parliamo della prima regista nera a partecipare al Festival di Cannes, vincitrice nel 2019 del Grand Prix Speciale della Giuria con il suo film d'esordio, Atlantique. Come intuibile, #20 In my room rappresenterà proprio il ventesimo capitolo della collezione di corti Miu Miu e verrà presentato la mattina del 7 settembre all'Hotel Excelsior.

"In questi anni Miu Miu, attraverso Women's Tales, ha invitato registe di ogni continente, con sensibilità e stili diversi tra loro, a celebrare la femminilità nel XXI secolo, esplorandola con occhio critico ma anche con la complicità di chi si sente parte di un universo espressivo", ha dichiarato Giorgio Gosetti, Delegato Generale delle Giornate degli Autori alla Mostra di Venezia.

La visione dei due cortometraggi sarà seguita da una serie di conversazioni che coinvolgeranno giovani e celebri attrici del panorama cinematografico e seriale. Ad esempio, sempre per il 7 settembre è atteso l'incontro con Emma Corrin, interprete di Lady Diana nella quarta stagione di The Crown, Francesca Hayward, che lo scorso anno ha interpretato Victoria the White Cat nell'adattamento cinematografico del musical Cats, ed anche Raffey Cassidy, nota per aver preso parte a film come Biancaneve e il cacciatore e Il sacrificio del cervo sacro di Yorgos Lanthimos.

Il Trono di Spade: un'immagine di Missandei

Il programma di martedì 8 settembre prevede invece, in mattinata, l'incontro con Nathalie Emmanuel (interprete di Missandei ne Il Trono di Spade), Lyna Khoudri (The French Dispatch di Wes Anderson) e Katherine Waterston (The world to come, in concorso a Venezia 77). Nel pomeriggio, invece, Women's Tales darà vita all'ultimo incontro che coinvolgerà Mona Fastvold, regista propri del sopracitato The world to come, e Vanessa Kirby, vincitrice del BAFTA nel 2018 per il ruolo della principessa Margaret nelle prime stagioni di The Crown e protagonista di due film presentati al Lido, ovvero The world to come di Mona Fastvold e Pieces of a Woman di Kornél Mundruczó.