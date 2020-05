Mission: Impossible - Fallout: stasera su Canale 5 il film con Tom Cruise

Preparatevi all'azione stasera su Canale 5, alle 21:21 arriva Mission: Impossible - Fallout, il sesto film della serie cinematografica che vede il temerario Tom Cruise vestire i panni dell'agente Ethan Hunt.

Fallita una missione importante, Ethan Hunt e i suoi si avventurano in una corsa contro il tempo ricca di colpi di scena e rocamboleschi inseguimenti. Nel corso dei 147 minuti che compongono il film, l'action la fa come sempre da padrona e Tom Cruise non si risparmia: impara a pilotare un elicottero e si lancia da un boeing appeso a una corda, per esempio. Mission: Impossible - Fallout è stato scritto e diretto, nel 2018, da Christopher McQuarrie, unico sceneggiatore e regista a lasciare la propria firma su ben due capitoli della saga cinematografica (il primo era statoMission: Impossible - Rogue Nation).

Arrivato nelle sale di tutto il mondo nell'estate del 2018, il sesto film della serie action ha ottenuto quasi ovunque ottimi riscontri di critica e pubblico. Non è un caso che sia - tra i 7 "Mission: Impossible" - quello che ha all'attivo il maggior incasso a livello globale: 791 milioni di dollari nel mondo.