Missing: Storie di donne scomparse, dal 24 al 29 aprile su Crime+Investigation: anticipazioni

Crime+Investigation manda in onda, dal 24 al 29 aprile 2023, Missing: Storie di donne scomparse. Il programma ripercorrerà gli avvenimenti che hanno portato alla scomparsa o all'omicidio di alcune donne, tra cui Gabby Petito, la travel blogger di 22 anni assassinata, a cui è dedicata la puntata del 27 aprile.

Scomparse, rapite, uccise, sono sempre troppe le donne che ogni anno, vittime di rapimento, violenza o di omicidio, spariscono nel nulla. Missing: Storie di donne scomparse ripercorre alcune delle più drammatiche storie di donne scomparse, rapite, svanite nel nulla in condizioni misteriose dal giorno alla notte. Storie di estenuanti ricerche che spesso e purtroppo si risolvono in omicidi. Dal 24 al 29 aprile in esclusiva su Crime+Investigation (Sky 119) arriva il ciclo Missing: storie di donne scomparse, un evento dedicato ad un fenomeno purtroppo ancora troppo frequente.

Ogni anno, solo nel Regno Unito, scompaiono più di 250mila persone e le indagini investigative sulla loro sparizione diventano spesso indagini per omicidio. Missing: scomparsa con delitto è la serie che segue in prima linea alcuni dei più intricati casi di persone scomparse che si sono rivelati, casi di omicidio. Attraverso le interviste ai famigliari, agli investigatori e ai testimoni ripercorreremo le piste che hanno portato a scoprire la verità su queste tristi notizie.

Il 27 aprile alle ore 22:00 arriva in esclusiva in prima visione assoluta sempre sul canale 119 di Sky Tradita - L'ultimo Viaggio di Gabby Petito la triste storia di un'aspirante travel blogger che ha trovato la morte a soli 22 anni. Giovane, bella, sorridente e con la testa piena di sogni. Gabby Petito scompare nell'agosto del 2021 senza lasciare traccia insieme al suo fidanzato Brian Laundrie, durante uno dei suoi viaggi avventurosi nelle foreste del Wyoming. I famigliari, le forze dell'ordine, i suoi follower impazziscono alla ricerca di una pista possibile per ritrovare Gabby e per sapere cosa le sia successo fino a che, un mese dopo, il più tragico epilogo porta a galla la verità: Gabby Petito è stata uccisa.