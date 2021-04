Miss Sri Lanka finisce in rissa in diretta tv: la vincitrice derubata della corona perché divorziata (video)

Rissa in diretta tv durante la finale di Miss Sri Lanka: alla vincitrice Pushpika De Silva è stata strappata la corona da Caroline Jurie, Miss Sri Lanka 2019, che l'accusava di essere divorziata.

Il concorso di bellezza più importante dello Sri Lanka si è trasformato in un caso che probabilmente finirà in tribunale. Durante la cerimonia finale sul palco erano rimaste le due finaliste, il conduttore della serata ha annunciato che il concorso era stato vinto da Pushpika De Silva, Miss Sri Lanka 2021. L'annuncio è stato accompagnato dall'incoronazione della nuova vincitrice e la consegna della fascia da prima classificata al concorso nazionale.

Ma Caroline Jurie, Miss Sri Lanka 2019, ha preso il microfono è ha contestato la vittoria di Pushpika "C'è una regola che impedisce alle donne divorziate di partecipare, quindi metterò la corona sulla testa della seconda classificata". La Jurie dalle parole è passata ai fatti e ha strappato la corona dalla testa della vincitrice, consegnandola alla seconda classificata. Pushpika De Silva ha lasciato il palco in lacrime, subito dopo, come ha scritto sui social, è andata in ospedale per farsi medicare delle piccole lesioni subite alla testa. La De Silva ha intenzione di denunciare Caroline perchè, come ha specificato, è separata e non divorziata, quindi non ha violato il regolamento.

Chandimal Jayasinghe, direttore nazionale della manifestazione, ha rilasciato una dichiarazione alla BBC in cui ha detto: "Siamo delusi è stato un disonore il modo in cui Caroline Jurie si è comportata sul palco e l'organizzazione ha già avviato un'indagine". Gli organizzatori riconoscono Pushpika De Silva come vincitrice del concorso.