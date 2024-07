Miss Merkel - Morte al castello, stasera su Rai2 primo episodio della serie di cui tutti parlano: trama e cast

Angela Merkel, lontana dalla vita politica, si reinventa signora in giallo in Miss Merkel, la miniserie tedesca tratta dai libri di David Safier che, dopo il debutto in Germania, arriva stasera in prima visione su Rai 2.

Tutti parlano di lei, Miss Merkel, la miniserie tedesca che debutta stasera su Rai 2 in prima serata con il primo dei due episodi, Morte al castello. Ispirata alla vera Angela Merkel, l'ex cancelliera tedesca, la Miss Merkel di cui si parla nel titolo è un personaggio originale dello scrittore David Safier, protagonista di due romanzi gialli di grande successo.

La trama di Morte al castello

Dopo 16 anni a capo del governo tedesco, vissuti da protagonista anche nello scenario politico internazionale, Angela Merkel decide di trasferirsi in campagna nella regione dell'Uckermark. Ad accompagnarla solo il marito Joachim Sauer, il loro cane, un carlino di nome Putin, e Mike, la fidata guardia del corpo.

Abituata a una vita pubblica molto intensa, Angela Merkel ora spesso si annoia, così decide di riprendere in mano vecchi casi di cronaca nera rimasti irrisolti e improvvisarsi detective. Certo, una cittadina di provincia nel Nord della Germania può essere molto tranquilla, tanto da lasciare il commissario Hannemann a riposare tutto il giorno. Ma un'occasione assai ghiotta si presenta alla Merkel quando viene invitata a una festa in occasione dei 50 anni dalla morte del cavaliere Balduin von Baugenwitz. L'ex cancelliera scopre infatti che un suo discendente, il cavaliere Philipp von Baugenwitz, è stato misteriosamente ucciso. E scopre anche che nel piccolo borgo di Frendenstd erano in tanti a non amare l'ormai ex proprietario del castello.

Contro il parere di Hannemann, Angela Merkel comincia a indagare...

Miss Merkel: il cast

Nei panni di Miss Merken non c'è naturalmente la vera Angela Merkel ma Katharina Thalbach. Thorsten Merten è Joachim Sauer, il marito dell'ex cancelliera, mentre Tim Kalkhof è Mike, la guardia del corpo che li segue nel buen retiro nel Nord della Germania. Il pigro commissario di polizia Hannemann è interpretato da Sascha Nathan, mentre Susanne Bredehöft è Frau Dr. Radzinski, il medico legale. Taneshia Abt è Marie Horstmann, la fidanzata di Mike.

Piccola curiosità sul cane Putin: la versione italiana è rimasta fedele al libro di David Safier, mentre nella versione originale dei due TV movie con protagonista Angela Merkel il cane si chiama Helmut, come l'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl, considerato il mentore politico della Merkel.