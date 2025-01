Miss Austen: il primo trailer della serie che esplora il legame tra Jane e la sorella Cassandra

Nel 2025 ricorrono i 250 anni dalla nascita di Jane Austen, e per celebrare l'anniversario arriva un adattamento televisivo che esplora la figura della sua sorella maggiore, Cassandra, nel contesto di una trama coinvolgente e inedita. Miss Austen è basata sul romanzo di Gill Hornby, che ne firma anche la sceneggiatura, ed è un racconto appassionante e commovente che si concentra sul legame tra le due donne.

Ambientata nel 1830, la serie attinge a un capitolo oscuro della storia familiare: Cassandra Austen è stata infatti colei che ha bruciato molte delle lettere personali di Jane, proteggendo così la sua reputazione. Il mistero che ne deriva, unito al profondo affetto tra le due sorelle, è il cuore pulsante della serie. "Non c'è conforto più grande al mondo di una sorella", recita il trailer, sottolineando l'importanza del legame tra Cassandra e Jane.

La trama e il cast di Miss Austen

Cassandra Austen si reca a Kintbury, un piccolo vicariato nel Berkshire, per visitare una conoscente in difficoltà. Tuttavia, la sua visita ha anche un altro scopo: recuperare delle lettere private inviate da lei e Jane, lettere che, se finissero nelle mani sbagliate, potrebbero compromettere la memoria della celebre scrittrice.

Nel corso del libro, Cassandra assume il ruolo di custode del lascito di Jane, tentando di proteggere la sua reputazione e distruggendo qualsiasi documento che potrebbe rovinare l'immagine della sorella. Tuttavia, arrivando a Kintbury, Cassandra si trova a fare i conti con la nostalgia e con il suo passato, rivelando il profondo legame che condivideva con Jane.

Il libro basato sulla corrispondenza tra le due sorelle, offre una visione inedita della vita di Jane Austen, rivelando il lato più intimo e personale della scrittrice di Orgoglio e pregiudizio. Attraverso gli occhi di Cassandra, viene messa in luce la grandezza della scrittrice, ma anche le difficoltà e le sfide che ha dovuto affrontare nella sua vita privata.

Il cast vede Keeley Hawes nel ruolo di Cassandra Austen, affiancata da Rose Leslie (nota per il suo ruolo in Game of Thrones). Il cast include anche Synnøve Karlsen (Last Night in Soho), Patsy Ferran (Living), Max Irons (The Wife), Alfred Enoch (How to Get Away with Murder), Calam Lynch (Bridgerton) e Phyllis Logan (Downton Abbey).

La serie in quattro parti è diretta da Aisling Walsh, regista vincitrice di un BAFTA, e prodotta da Stella Merz. La sceneggiatura è a cura di Andrea Gibb, autrice vincitrice del BAFTA per Elizabeth is Missing. Il debutto televisivo di Miss Austen è previsto per il 4 maggio 2025.

Miss Austen è una coproduzione tra Bonnie Prods e Masterpiece, in associazione con la BBC e Federation Stories. I produttori esecutivi sono Christine Langan per Bonnie Prods, Simpson per Masterpiece e Polly Williams per Federation Stories, con Keeley Hawes, Andrea Gibb e Aisling Walsh che ricoprono anche ruoli da produttori esecutivi.