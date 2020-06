Miriam Leone ha le sopracciglia troppo folte? La polemica infiamma i social

Miriam Leone è riuscita ad alimentare un'assurda polemica sui social solo grazie alla sue sopracciglia. L'attrice ha pubblicato uno scatto su Instagram e alcuni utenti hanno criticato il dettaglio definito troppo folto. Da quel momento la "guerra" è divampata con i difensori di Miriam a sottolineare l'oggettiva bellezza dell'ex Missi Italia

E' bastato un semplice scatto su Instagram di Miriam Leone per infiammare il web. Una foto senza nessuna malizia, nessun lato B messo in mostra, un semplice primo piano con la scritta "Di porte socchiuse e vita nuova". Improvvisamente il post è diventato virale, al centro di una polemica che per i posteri sarà dura da comprendere, sembra che tutto sia partito da un post in cui un'utente dice all'ex miss Italia che per le sue sopracciglia dovrebbe chiedere i diritti d'autore a Marabbio, lo zio del cartone Kiss me Licia, aggiungendo "Sono necessari sti cespugli"?.

Da quel momento la polemica è divampata tra chi sosteneva la stupidità del commento, considerando l'aggettiva bellezza della Leone e chi difendeva la libertà di opinione, anche se in questi casi il rischio del body shaming è dietro l'angolo. Tra i commenti favorevoli a Miriam - che sono la stragrande maggioranza - leggiamo: "Di gente coraggiosa ne ho vista. Ma mai quanto chi mette in dubbio la bellezza di Miriam Leone. Una dea, di che stiamo a parlare" e ancora "Scusate ma se adesso devo anche leggere che Miriam Leone è brutta possiamo chiudere tutto e finirla qui".