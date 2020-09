Miocinema: al via da oggi 2 settembre la rassegna Leoni d'oro

MioCinema accompagna il pubblico alla riscoperta dei grandi film che hanno fatto la storia della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, titoli che hanno conquistato il podio più alto della Mostra diventando punto di riferimento per pubblico e critica.

In contemporanea con l'apertura della 77ª edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, MioCinema propone 14 film vincitori del Leone d'oro che hanno attraversato le edizioni del festival, da La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo vincitore della 27ª edizione, passando per Il ritorno di Andrej Zvjagincev, The Wrestler di Darren Aronofsky, Lebanon di Samuel Maoz, al più recente capolavoro del regista Lav Diaz The Woman Who Left - La donna che se ne è andata premiato durante la 73ª edizione e altri.

Una selezione eterogenea per temi, generi e nazionalità, comun denominatore il massimo riconoscimento di uno degli appuntamenti più importanti del mondo cinematografico.

Di seguito la lista completa dei 14 titoli che da oggi entrano nella programmazione di MioCinema: