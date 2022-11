Mind Your Manners - A lezione di galateo, su Netflix in streaming da oggi

Mind Your Manners - A lezione di galateo, la serie sulle buone maniere, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 16 novembre 2022 per tutti gli utenti.

Mind Your Manners - A lezione di galateo, la serie sulle buone maniere, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 16 novembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Hai mai pensato a come tagliare una banana... con eleganza? Mind Your Manners - A lezione di galateo accompagna la famosa insegnante di galateo Sara Jane Ho in un percorso per aiutare i suoi studenti a migliorarsi e a mettere gli altri a proprio agio utilizzando il linguaggio delle buone maniere. Preparati a ridere, piangere e a imparare qualcosa di nuovo mentre Sara trasforma le vite dei suoi studenti e li aiuta ad acquisire la fiducia necessaria per fare un'ottima impressione in qualsiasi situazione, a cominciare da un tè pomeridiano: il mignolo va esteso oppure no?

Sara Jane Ho è un'educatrice cinese di Hong Kong, nota per aver fondato l'Istituto Sarita, una scuola di perfezionamento con sede a Pechino, in Cina, nel 2013, seguita da un'altra sede a Shanghai nel maggio 2015. Ho ha frequentato le scuole primarie e secondarie presso la Peak School, la German Swiss International School di Hong Kong e la Phillips Exeter Academy. In seguito ha studiato letteratura inglese alla Georgetown University, dove attualmente fa parte del College Board e ha conseguito un MBA presso la Harvard Business School. Sara Jane ha iniziato la sua carriera come analista di acquisizioni presso la New York Investment Banks, Perella Weinberg Partners. Dopo essersi diplomata all'Institut Villa Pierrefeu, una scuola di perfezionamento svizzera, Ho si è trasferita a Pechino nel 2013 e da lì è stata inclusa nella lista Forbes 2013 di "Future Women in the Mix in Asia: 12 to Watch" e nel 2015 è stata inclusa come "Forbes 30 Under 30" e BBC 100 Women.