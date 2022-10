Milo: la nuova serie animata per bambini, in anteprima su RaiPlay dal 14 ottobre

Milo, la serie per bambini che narra le avventure del simpatico gattino e dei suoi amici, arriva in anteprima su RaiPlay dal 14 ottobre e su Rai Yoyo dal 26 ottobre.

I primi ventisei episodi di Milo, una serie animata per bambini che narra la storia di gattino vivace e intelligente che ama divertire e incuriosire il suo giovane pubblico, saranno in anteprima su RaiPlay da venerdì 14 ottobre, e dal 26 ottobre in prima tv, tutti i giorni alle 18.50, anche su Rai Yoyo.

Milo, un amante dei giochi di ruolo desideroso di scoprire tutti i mestieri del mondo con i suoi amici, è il micio protagonista della serie allegra e dinamica, che stimola la fantasia dei più piccini, la voglia di giocare con gli altri e di immaginare insieme il proprio futuro.

Puntualmente nella lavanderia dei genitori, arrivano tantissime divise da lavoro, tutte diverse tra loro ma ognuna bisognosa di una bella pulita. Milo le osserva con grande curiosità e poi, mentre la lavatrice Schiuma si mette al lavoro, il simpatico gattino indossa i panni del mestiere ed esplora il mondo di una professione.

Milo e i suoi migliori amici imparano così quanto sia bello rendersi utili agli altri. E invitano tutti i bambini a sognare, per diventare un giorno ciò che più desiderano. Milo è una serie animata di Rowena Blyth, Joe Moroney e Chris Capstick, sceneggiata da Sam Barlow e prodotta da Fourth Wall, Milkshake e DeAPlaneta Entertainment.