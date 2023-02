Milan-Tottenham: dove vedere in tv e in streaming la partita di Uefa Champions League stasera

Milan-Tottenham: ecco dove vedere in TV e in streaming la partita valida per la Champions League 2022/2023 che si gioca stasera a Milano.

Milan-Tottenham è la partita in programma stasera 14 febbraio alle 21:00, valida per la UEFA Champions League 2022/2023. Le squadre allenate da Stefano Pioli ed Antonio Conte si affrontano nella partita di andata degli ottavi di finale della massima competizione europea.

Milan-Tottenham in televisione

Milan-Tottenham sarà trasmessa in televisione su Sky sui canali Sport Uno e Sky Sport 252. L'incontro sarà visibile in chiaro su Canale 5. Il match si giocherà nella cornice dello Stadio San Siro di Milano. Il calcio d'inizio è previsto per le 21:00.

Milan-Tottenham in streaming

Il match Milan-Tottenham si potrà seguire in streaming attraverso l'app Sky Go, riservata agli abbonati. Si potrà acquistare il singolo evento sulla piattaforma NOW. La diretta streaming dell'incontro è disponibile anche su Mediaset Infinity+.

Telecronisti

La partita su Sky sarà raccontata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi . Su Mediaset, Massimo Callegari e Massimo Paganin sono i telecronisti scelti da Canale 5 e Infinity+.

Probabili Formazioni

MILAN: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Giroud, Leão.

TOTTENHAM: Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.