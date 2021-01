Milan-Torino di Coppa Italia stasera su Rai1: dove vederla anche in streaming

Stasera a San Siro si gioca Milan-Torino, prima partita degli ottavi di finale di coppa Italia: la partità sarà trasmessa su Rai1 ed ecco come fare per vederla anche in streaming.

In onda stasera su Rai1, dalle 20:45, c'è Milan-Torino, prima partita degli ottavi di finale di Coppa Italia, che sarà trasmessa in diretta dal capoluogo lombardo, dallo stadio di San Siro.

Dove vederla in streaming

Sul portale multimediale RaiPlay sarà possibile vedere Milan-Torino anche in streaming. Sarà l'occasione per rivedere in campo, dopo l'assaggio di sabato scorso, Zlatan Ibrahimovic, il leader assoluto della capolista della Serie A e, dopo quasi un anno, Daniele Baselli, il centrocampista granata fermo dal 29 febbraio dell'anno passato. La telecronaca sarà affidata a Luca De Capitani e Manuel Pasqual, le interviste e gli interventi da bordocampo di Francesco Rocchi e il presentation studio con Alessandro Antinelli e Marco Civoli.

Da un paio di stagioni gennaio e febbraio, complice il calendario sempre più compresso, sono ormai mesi dedicati alla Coppa Italia, una delle grandi esclusive RAI per il calcio in chiaro. Tra ottavi, quarti e semifinali, da martedì 12 gennaio a mercoledì 10 febbraio si giocheranno 16 partite in 28 giorni, praticamente una partita ogni due. Un programma fittissimo, al quale si aggiunge anche la Supercoppa, Juve-Napoli, in programma a Reggio Emilia mercoledì 20 gennaio.