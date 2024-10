Milan-Napoli: la Serie A in chiaro per (quasi) tutti dopo 30 anni, ecco come vederla gratis su DAZN

Il match infrasettimanale tra le due squadre sarà trasmesso in chiaro dalla piattaforma di streaming, un evento che non si verificava dal 13 aprile 1996, quando si giocò Juventus-Sampdoria.

DAZN, che anche quest'anno detiene i diritti televisivi della Serie A, ha annunciato che la partita Milan-Napoli, in programma per martedì 29 ottobre, sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente per quasi tutti gli utenti registrati sulla piattaforma digitale. Questo evento fa parte del pacchetto Try and Buy, che offre cinque partite gratuite del campionato 2024/2025.

Una storica prima per il calcio italiano

La prima partita scelta da DAZN è il confronto tra le squadre allenate da Paulo Fonseca e Antonio Conte. Questa iniziativa rappresenta una prima assoluta nella storia della piattaforma e segna un ritorno del grande calcio in chiaro, una pratica che non si vedeva dal 13 aprile 1996, quando Juventus-Sampdoria fu trasmessa dall'allora stadio Delle Alpi.

Questa decisione, resa possibile grazie all'accordo per i diritti di Serie A con Enilive, apre una nuova era per la trasmissione della Serie A su DAZN. Con il pacchetto "Try and Buy", la piattaforma ha acquisito i diritti per trasmettere fino a cinque partite a stagione gratuitamente e in chiaro fino al 2029.

Pierluigi Pardo commenterà l'incontro con Andrea Stramaccioni

Milan-Napoli come vederla in chiaro e le limitazioni

Il pacchetto "Try and buy", comunque, prevede delle restrizioni. Per seguire la diretta senza abbonamento, i tifosi possono semplicemente inserire il proprio indirizzo e-mail su DAZN. Per registrarsi, basta visitare Dazn.com/home, selezionare Milan-Napoli in home page e inserire l'e-mail per accedere alla partita, incluso tutto l'intrattenimento pre e postpartita.

Gli utenti di smart TV possono aprire l'app DAZN dal 28 ottobre, cliccare su "Guarda Gratis", inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire l'e-mail per accedere alla visione della partita.È importante notare che l'accesso gratuito a Milan-Napoli sarà disponibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti. Per garantire la migliore esperienza possibile, si consiglia di registrarsi in anticipo, scaricare e aggiornare l'app DAZN e sintonizzarsi sulla partita il prima possibile.