Milan–Lille di Europa League stasera in chiaro: dove vederla in TV e in streaming

Stasera si gioca Milan-Lille, terzo turno della fase a gironi della UEFA Europa League 2020/2021 in onda in chiaro: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Milan-Lille, che si gioca stasera alle 21:00, è il terzo turno della fase a gironi della UEFA Europa League 2020/2021 che andrà in onda in esclusiva in chiaro. Dove vedere in TV e in streaming la gara degli uomini allenati da Stefano Pioli?

Dove vederla in TV

Il calcio d'inizio allo Stadio San Siro è previsto per le ore 21:00. Milan - Lille sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva in chiaro da TV8. La telecronaca è stata affidata a Massimo Marianella con il commento tecnico di Fernando Orsi con Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini a bordocampo. L'incontro sarà trasmesso anche da Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252).

Le due squadre fanno parte del Gruppo H di Europa League che vede il Milan in testa a punteggio pieno con 6 punti, segue il Lille con 4 punti, il Celtic con 1 punto, chiude la classifica lo Sparta Prague ancora a 0 Punti.

Dove vederla in streaming

Milan - Lille può essere seguita in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky accessibile da PC o scaricando l'app su smartphone o sul Tablet. La partita si potrà vedere su NOW TV previo abbonamento o acquistando il singolo evento seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.

La serata dell'Europa League sarà coperta dalle 18 e alle 23, su Sky Sport Uno e Sky Sport 24 con il pre e post partita. In studio conduce Leo Di Bello con ospiti Beppe Bergomi, Riccardo Trevisani e Matteo Marani. Oltre ai consueti approfondimenti dedicati agli incontri delle squadre italiane ci saranno le interviste a caldo dei protagonisti e gli highlights di tutte le partite della serata.