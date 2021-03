Milan e Roma in Europa League: a che ora e dove vedere le partite in onda oggi

Milan e Roma scendono in campo per affrontare le loro avversarie nelle gare di andata del primo turno degli ottavi di finale dell'Europa League 2020/2021: a che ora e dove vedere le partite.

Oggi Milan e Roma, le due italiane rimaste in corsa per l'Europa League 2020/2021, scendono in campo per affrontare le loro avversarie nelle gare di andata del primo turno degli ottavi di finale della competizione europea. Ecco i dettagli su a che ora e dove vederle in TV e in streaming.

Dove vedere Manchester United-Milan

Manchester United-Milan si gioca oggi alle 18:55 allo stadio Old Trafford di Manchester. La gara di andata valida per gli ottavi di finale sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. La partita sarà visibile sul Digitale Terrestre su Sky Sport Uno (in SD canale 482, in HD canale 472).

La telecronaca è stata affidata a Federico Zancan. Il Commento Tecnico è di Daniele Adani, ex calciatore del Brescia.

Dove vedere Roma-Shakhtar Donetsk

Roma-Shakhtar Donetsk si gioca oggi alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La gara di andata valida per gli ottavi di finale sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). La partita sarà visibile anche su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. La partita si potrà vedere sul Digitale Terrestre su Sky Sport Uno (in SD canale 482, in HD canale 472).

La telecronaca è stata affidata a Andrea Marinozzi. Il Commento Tecnico è di Beppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter e della nazionale. A bordocampo per commenti e interviste ci saranno Angelo Mangiante e Paolo Assogna.

Dove vederle in streaming

Roma-Shakhtar Donetsk e Manchester United-Milan potranno essere seguite in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC. Le partite si potranno vedere su NOW TV previo abbonamento o acquistando il singolo evento seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.