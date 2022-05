Mike Hagerty, morto a 67 anni l'attore di Friends: era il sovrintendente Mr. Treeger

Mike Hagerty, attore delle serie TV Friends e Somebody Somewhere, è morto a 67 anni. A dare la notizia sui social è stata l'attrice Bridget Everett.

Mike Hagerty, noto per aver recitato in diversi episodi di Friends, è morto all'età di 67 anni. Nella serie cult con Jennifer Aniston, l'attore ha interpretato Mr. Treeger, il sovrintendente del condominio di Monica.

Nelle ultime ore, la comica Bridget Everett, che ha recitato con Mike Hagerty in Somebody Somewhere, la serie TV rilasciata quest'anno da HBO, ha condiviso su Instagram la notizia della morte del collega. "Con grande tristezza, la famiglia di Michael G Hagerty ha annunciato la sua morte, avvenuta ieri a Los Angeles. Un amato attore caratterista, il suo amore per la sua città natale, Chicago, e la sua famiglia sono stati le pietre miliari della sua vita", ha scritto Everett. Al momento, nessuna causa di morte è stata rivelata.

Hagerty era meglio conosciuto per aver interpretato il ruolo di Mr Treeger in Friends. Era il sovrintendente del condominio di Monica, Rachel, Joey e Chandler ed è apparso per la prima volta nell'episodio L'eredità di Heckles, quando il gruppo di amici sta pulendo l'appartamento del signor Heckles. I fan della serie cult hanno avuto modo di rivederlo in molti altri episodi e a lui si sono inevitabilmente affezionati, così come a tutti gli altri personaggi che hanno caratterizzato uno show così iconico.

La sua apparizione più popolare nello show tra i fan di Friends è stata probabilmente in Lezioni di ballo, in cui Joey ha accettato di aiutare il signor Treeger ad esercitarsi nel ballo per placarlo, dopo aver minacciato di cacciare Monica e Rachel dal loro appartamento per subaffitto abusivo. Il nome di Mr Treeger è l'ultimo ad essere menzionato nell'intera serie, che si è conclusa nel 2004. Nell'episodio finale Arrivi e partenze, infatti, Monica dice alla comitiva di lasciare le chiavi per Treeger.

Per quanto riguarda la serie Somebody Somewhere, Hagerty ha interpretato il personaggio di Everett, padre di Sam (Everett). L'acclamata commedia della HBO è stata rinnovata per una seconda stagione all'inizio di quest'anno. In passato, Hagerty ha inoltre interpretato un piccolo ruolo in Curb Your Enthusiasm, prestando volto e voce al personaggio Mike Duffy.

Hagerty lascia la moglie Mary Kathryn e sua sorella Mary Ann. Il 10 maggio sarebbe stato il suo compleanno.