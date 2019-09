Mike Bongiorno: stasera su Rai1 programmazione speciale a 10 anni dalla morte

Mike Bongiorno rivive stasera su Rai1 con una programmazione speciale dedicata al conduttore, a 10 anni dalla scomparsa. Una serie di programmi che ci accompagneranno dalla prima serata fino a notte fonda, nel ricordo di uno dei volti storici della televisione italiana.

Tante le iniziative editoriali dedicate all'"inventore" del telequiz, tra cui quelle che occuperanno l'intera programmazione del sabato sera di Rai1, con la staffetta tra viale Mazzini e Mediaset.

Si comincia alle 20:35, subito dopo il TG, con uno speciale dal titolo Allegria, curato da Vincenzo Mollica, con la partecipazione e gli aneddoti di Rosario Fiorello. Alle 21:25 appuntamento con Techetechetè Superstar, che ripercorrerà i momenti più significativi della carriera ricca di successi di Mike Bongiorno.

Il momento clou della serata sarà, alle 22:55, lo speciale di Porta a Porta intitolato Dieci anni senza Mike. Dal suo salotto su Rai1, Bruno Vespa, insieme a ospiti come Carlo Conti, Marco Liorni, Amadeus, Flavio Insinna, Daniela Zuccoli, moglie di Mike Bongiorno, e il figli minore Leonardo, saranno protagonisti di un'operazione più unica che rara: per celebrare una delle personalità più rappresentative della televisione italiana, RAI e Mediaset daranno vita a una staffetta tra Porta a Porta e lo speciale condotto da Gerry Scotti direttamente dagli studi di Cologno Monzese intitolati a Mike Bongiorno.

La programmazione speciale continuerà anche domenica 8 settembre: su Rai Play e Teche Rai, e ancora con due appuntamenti curati da Rai Cultura in onda su Rai Storia, la puntata de "Il giorno e la storia" e, in prima serata, per la serie "Italiani", "Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, in onda Mike".