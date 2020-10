Midtjylland - Atalanta di Champions League in onda stasera: dove vederla in TV e in streaming

Stasera l'Atalanta torna a giocare la Champions League ed affronta il Midtjylland: ecco dove vedere la partita in TV e in streaming.

Midtjylland-Atalanta va in scena stasera alle 21:00, prima partita degli orobici nell'edizione 2020/2021 di Champions League. Sarà possibile vederla in TV e in streaming grazie a SKY: scopriamo esattamente su quali canali e piattaforme

Oggi l'Atalanta fa il suo esordio in Champions League: la squadra allenata da Gasperini affronta il Midtjylland, squadra danese con sede a Herning, le due squadre si affrontano per la prima volta. I danesi arrivano dai preliminari ed accedono per la prima volta ai gruppi di Champions. L'incontro si gioca alla MCH Arena di Herning. L'Atalanta e il Midtjylland fanno parte del girone D insieme ad Ajax e Liverpool.

Dove vederla in TV

L'incontro Midtjylland-Atalanta sarà trasmesso sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani, il commento tecnico sarà affidato a Daniele Adani.

Dove vederla in streaming

Midtjylland-Atalanta può essere seguita in streaming sul proprio computer grazie a su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC. La partita si potrà acquistare anche su NOW TV seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.