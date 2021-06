Michele Merlo, Gabriel Garko ricorda la star di Amici: "Uno sguardo profondo"

Gabriel Garko ha scelto Instagram per rendere omaggio a Michele Merlo, la star di Amici scomparsa il 6 giugno 2021 dopo un'emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. L'attore ed ex modello italiano ha pubblicato sul suo profilo una foto di Michele e nella didascalia ha parlato del talento e dello sguardo profondo del ragazzo, morto a soli 28 anni.

"Due occhi che erano profondi come il mare, una voce che ti portava in alto nel cielo. E' triste dire addio ad un amico così giovane e pieno di talento. Sono vicino a tutti i familiari. Un bacio a Michele," Ha scritto Garko nella didascalia della foto pubblicata su Instagram.

Negli ultimi giorni il padre di Michele aveva svelato che, prima dell'emorragia cerebrale, era stato mandato a casa dal Pronto Soccorso dell'ospedale di Vergato: "Michele lamentava dei sintomi che un medico accorto avrebbe colto. Aveva una forte emicrania da giorni, dolori al collo e placche in gola, un segnale tipico della leucemia. Se l'avessero visitato avrebbero visto che aveva degli ematomi. Non abbiamo un referto medico ma un braccialetto col codice a barre che io ho a casa. E un audio che mio figlio ha mandato alla morosa in cui dice sono incazzato, mi hanno detto che intaso il pronto soccorso per due placche in gola. Invece lui era stanco. Michele aveva due braccia così. Faceva sport, non beveva, non ha mai usato droghe, gli piaceva la bella vita, mangiare bene, le cose belle, ha girato l'Italia in lungo e in largo".

Anche Emma Marrone, durante il concerto all'Arena di Verona, aveva recentemente incoraggiato Michele Merlo nella sua battaglia: "Tante persone sono nel mio cuore ma stasera c'è una persona particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miky, forza".