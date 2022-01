Michelangelo La Neve: morto il fumettista e sceneggiatore, aveva 62

Michelangelo La Neve, il 18 gennaio 2022, è morto a Roma all'età di 62 anni: lo sceneggiatore, che nel corso della sua carriera aveva lavorato sia nel mondo del fumetto che in quello del cinema, era principalmente noto per aver collaborato più volte con i Manetti Bros.

La Neve, nato a Tarsia nel 1959, si trasferì a Varese quando era ancora un bambino e, a 18 anni, decise di stabilirsi a Roma al fine di dare inizio alla sua carriera come grafico e illustratore, specializzandosi anche nella scrittura di soggetti e sceneggiature. Tra le sue esperienza nel mondo dei fumetti figurano: Intrepido, Splatter, ma anche per Dylan Dog e Martin Mystère.

Nel 1995 creò la serie ESP mentre nel 2013 lavorò alla sceneggiatura del film Song'e Napule dei Manetti Bros., con i quali ha collaborato anche in seguito per Ammore e malavita e il recente Diabolik, oltre che per un episodio della serie tv L'ispettore Coliandro.

Mauro Uzzeo, un collega sceneggiatore, ha scelto Facebook per ricordare l'amico Michelangelo La Neve: "Era un gigante della sceneggiatura. Con la sua indimenticata e indimenticabile ESP ci dimostrò come, all'interno del più popolare dei formati a fumetti, si potessero raccontare storie intime e viscerali dando voce a tutta quella gente capace di sorridere al sole d'ottobre, pur avendo nelle cuffiette The Eternal dei Joy Division. I suoi racconti per Splatter e L'Intrepido, sono delle piccole gemme ironiche e orrorifiche che a rileggerle oggi non hanno perso un grammo della loro forza. Anche per Bonelli ha pubblicato diversi gioielli tra i quali, il mio preferito è quel Neve d'Agosto che considero tra le vette assolute della storia di Martin Mistére."