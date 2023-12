Michael Fassbender: 'Mi hanno più volte scambiato per Ewan McGregor'

Michael Fassbender ha rivelato che spesso viene scambiato per Ewan McGregor dalle persone che lo incontrano per strada.

L'attore, attualmente protagonista di The Killer, è stato intervistato da Josh Horowitz per il podcast Happy Sad Confused, condividendo anche qualche curiosità sulla sua vita privata.

Una situazione imbarazzante

Rispondendo alle domande del giornalista, Michael Fassbender ha raccontato che più di una persona lo ha fermato pensando di riconoscerlo, ma scambiandolo per un altro attore.

La star del film diretto da David Fincher ha spiegato: "Ewan McGregor. Ho firmato alcune sue foto... Mi è successo un paio di volte".

Michael sembra non aver voluto imbarazzare le persone spiegando l'errore e ha condiviso una storia piuttosto divertente: "Una volta ero ad Austin, per girare il film di Malick. Mi si è avvicinato questo tizio e mi ha detto: 'Sai che somigli a quell'attore.. Ewan McGregor'. Io ho risposto: 'Sì, e tu sai che somigli a Nicolas Cage'".

Il nuovo film con Fassbender

Potete leggere la nostra recensione di The Killer, che vede Michael Fassbender nei panni di un assassino su commissione che rimediare ai danni provocati da un suo errore.

Per il ruolo del misterioso protagonista del film diretto da David Fincher, Fassbender si è allenato per dieci settimane per mettersi in forma, ha appreso varie tecniche di combattimento e ha imparato ad assemblare facilmente un fucile da cecchino. In più si è documentato sulla vita dei veri assassini.