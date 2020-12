Michael Douglas e Christoph Waltz saranno Ronald Reagan e Michail Gorbaciov in una serie

Michael Douglas e Christoph Waltz saranno i protagonisti di una nuova serie diretta da James Foley e prodotta da Paramount Television Studios. In modo particolare, i due attori vestiranno i panni di Ronald Reagan e Michail Gorbachev.

Come riportato da Deadline, Michael Douglas e Christoph Waltz sono stati scelti per vestire i panni dei due protagonisti di Reagan & Gorbachev, nuova serie prodotta da Paramount Television Studios e diretta da James Foley. Lo show sarà adattato da B. Garida a partire dal libro Reagan at Reykjavik: Forty-Eight Hours That Ended the Cold War, scritto da Ken Adelman. Il progetto racconterà lo storico incontro tra Ronald Reagan e Michail Gorbachev in Islanda nel 1986 che ha rappresentato un punto di svolta nella Guerra Fredda. All'epoca, i leader si incontrarono per un summit di 48 ore che, secondo i primi piani, si sarebbe dovuto svolgere in fretta. In realtà, poi, Reagan e Gorbachev toccarono numerosi interessi e si confrontarono su strategie difensive e sulla possibilità dello smantellamento nucleare. La serie assumerà il punto di vista di Reagan e si focalizzerà sulle 48 ore che cambiarono il volto del mondo.

Paramount Television è reduce dai successi di Defending Jacob e Home Before Dark (distribuite su Apple+) e da quelli di The Haunting of Bly Manor e 13 Reasons Why (distribuite su Netflix). Tra i prossimi progetti di Paramount, si possono annoverare Made for Love e Station 11, in arrivo su HBO Max, e la terza stagione di Tom Clancy's Jack Ryan, che sarà distribuita da Amazon Prime Video.

Il regista James Foley è noto per aver diretto Cinquanta sfumature di nero, Cinquanta sfumature di rosso e per essersi misurato con il mondo seriale grazie a Billions, House of Cards e I segreti di Twin Peaks. Michael Douglas, invece, ha recentemente recitato in The Kominsky Method e tornerà presto in Ant-Man and the Wasp: Quantumania; 007 - No Time to Die e The French Dispatch sono i due ultimi film a cui ha preso parte Christoph Waltz.