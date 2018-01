Metropolis: in arrivo una serie live-action dedicata a Lois Lane e Lex Luthor

La piattaforma di streaming di proprietà della DC ha ordinato la produzione di una nuova serie live acrion intitolata Metropolis.

Il progetto prodotto da Warner Bros Television e DC Entertainment sarà ambientato nella famosa città prima dell'arrivo di Superman e racconterà la storia di Lois Lane e Lex Luthor, impegnati a indagare sul mondo della scienza più avanzata e a esporre i segreti più oscuri e particolari della città.

La prima stagione sarà composta da tredici episodi e le riprese inizieranno tra qualche mese in vista di un debutto sugli schermi previsto per il 2019.

Il progetto era stato inizialmente ideato per il network Fox, dove avrebbe dovuto affiancare Gotham, show ideato come prequel della storia di Batman.

I produttori esecutivi saranno John Stephens e Danny Cannon, impegnati come autori e produttori esecutivi della serie.