Mentre ero via: l'ultima puntata stasera su Rai1!

Mentre ero via, la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, torna stasera su Rai1, alle 21:25, con l'ultima puntata, e Rai1 spera di chiudere in bellezza con ascolti che vadano a confermare il gradimento del pubblico, largamente espresso nelle passate settimane. I 6 episodi sono stati tutti diretti da Michele Soavi e scritti da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, autori di molte fiction di successo tra cui Un'altra vita e Sorelle.

La trama della sesta puntata si apre su una giostra di ricordi che riemergono improvvisi, di racconti, depistaggì, morti misteriose e scoperte inaspettate. La verità comincia ad emergere davanti agli occhi di Monica (Vittoria Puccini), fin quando lo scenario si chiarisce ineluttabile rivelando fino a che punto e di cosa sia stata colpevole, e di cosa invece sia stata ingiustamente accusata. Ma anche ora, nel momento in cui tutto viene a galla, niente potrebbe essere come sembra. Alleati e nemici si scambiano i ruoli e gli equilibri si capovolgono, fino al colpo di scena finale. Monica ritroverà la sua memoria ma dovrà fare i conti con una nuova sconvolgente rivelazione.

Il finale, dunque, sembra serbare un incredibile colpo di scena: la RAI ha già deciso di rinnovare la fiction per la stagione 2? Molto dipenderà dagli ascolti della serata.

Dove vederla: Mentre ero via andrà in onda stasera su Rai1 alle 21:25. In streaming sarà possibile seguire la sesta puntata in diretta sul portale RaiPlay nella sezione dedicata ai programmi di Rai1. A partire da domani anche l'ultimo episodio di Mentre ero via sarà visibile in replica nella sezione Replay del sito RaiPlay.