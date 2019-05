Mentre ero via: la quinta puntata stasera su Rai1

Mentre ero via, la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, torna stasera su Rai1, alle 21:25, con la quinta puntata, dopo i buoni risultati in termini di ascolti degli altri appuntamenti.

Sono in totale 6 episodi, tutti diretti da Michele Soavi, di melodramma intriso di mistero, scritti da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, autori di molte fiction di successo tra cui Un'altra vita e Sorelle.

La trama della quinta puntata, dopo una settimana di stop, ci riporta a Palazzo Grossi, dove Monica (Vittoria Puccini) è sempre più sotto pressione nel tentativo di capire chi dei suoi familiari è un alleato e chi nemico. Mentre Stefano (Giuseppe Zeno) sembra allontanarsi, Monica tiene duro per restare accanto ai suoi figli e nello stesso tempo continua a cercare la verità, nella villa al lago, nei non detti dell'azienda farmaceutica, e nei ricordi irrisolti della sua storia con Gianluca. Separatamente, anche Stefano prosegue le indagini, ma una morte improvvisa e un inseguimento minacciano molto da vicino la sua vita e quella delle persone che ama.

Dove vederla: Mentre ero via andrà in onda stasera su Rai1 alle 21:25. In streaming sarà possibile seguire la quinta puntata, come le successive, in diretta sul portale RaiPlay nella sezione dedicata ai programmi di Rai1. A partire da domani la puntata di Mentre ero via sarà visibile in replica nella sezione Replay del sito RaiPlay.