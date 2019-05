Mentre ero via: boom di ascolti per l'ultima puntata ieri sera su Rai1

L'ultima puntata di Mentre ero via, la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, ha fatto registrare un boom di ascolti, facendo vincere la prima serata a Rai1.

Boom di ascolti per Mentre ero via, la fiction di Rai1 con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno: ieri sera su Rai1 è andata in onda l'ultima delle 6 puntate e ha fatto registrare il miglior risultato di tutta la prima stagione.

La sesta puntata di Mentre ero via si è portata a casa ben 5 milioni 339 mila spettatori e il 23% di share, risultando anche il programma più visto dell'intera giornata. Grazie all'ottimo risultato, Rai1 si conferma così la rete più seguita nella prima serata con una media di 5 milioni 15 mila spettatori e 20.5 punti di share. È andata bene anche a Rai2 con il film di Roberto Benigni Il mostro, seguito da 1 milione 364 mila spettatori, facendo registrare e il 5.8% di share.

Boom di ascolti per l’ultima puntata di #MentreEroVia che, con oltre 5milioni 300mila spettatori e il 23% di share, stravince la prima serata su @RaiUno.#AscoltiTv pic.twitter.com/fFXeAZaWq4 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 10 maggio 2019

Le vicende di Monica Grossi (Vittoria Puccini) e Stefano De Angelis (Giuseppe Zeno) hanno letteralmente catturato il pubblico di Rai1. D'altro canto la puntata andata in onda ieri sera, oltre a lasciare insoluti alcuni misteri, ha creato nuovi motivi di curiosità intorno alle vite dei suoi protagonisti. Non è un caso dunque che gli spettatori abbiano già cominciato a chiedere a gran voce la seconda stagione, e i numeri potrebbero convincere la RAI ad accontentarli.