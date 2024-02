Memorie di Adriano, il libro di Marguerite Yourcenar diventa una serie tv

In produzione una serie televisiva basata sulla storia dell'ex imperatore romano.

Uno dei più importanti romanzi sulla vita e la morte di un imperatore romano, Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, diventerà una serie televisiva.

Il romanzo, pubblicato nel 1951, esplora la vita di Adriano dalla sua infanzia fino alla sua ascesa alla guida dell'Impero Romano, e sarà adattato da Francesco Piccolo, vincitore del Premio Strega, che ha scritto sceneggiature per Nanni Moretti, Matteo Rovere, Marco Bellocchio e tanti altri.

Con lui ci saranno Andrea Iervolino e Monika Bacardi di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, attualmente impegnata nella produzione del prossimo Cruel Intentions per Amazon Prime Video, con Sony Pictures e Amazon MGM Studios. La casa di produzione ha lavorato anche all'ultimo film da regista di Johnny Depp, Modi, sulla vita di Amedeo Modigliani.

La storia di Adriano

In passato, di Marguerite Yourcenar vennero adattati per il cinema Colpo di grazia, diretto dal regista tedesco Volker Schlöndorff nel 1976 e L'opera al nero nel 1988, diretto da André Delvaux e interpretato da Gian Maria Volonté.

Marguerite Yourcenar

La sinossi di Memorie di Adriano descrive:"Dall'infanzia viene narrata la vita di un uomo profondo e sensibile, consapevole del suo ruolo imperiale e del peso che porta. Un diplomatico saggio e lungimirante e un essere umano segnato da splendori e paure, Adriano difese il suo immenso amore per le arti per coprire la vergogna causata dal vuoto della sua giovinezza. E poi le sue passioni: una bisessualità naturale e completa che era anche controversa e auto-centrata. I dolori e le tragedie, i sentimenti di profonda amicizia e rispetto per l'umanità. Tutti questi temi saranno esplorati dalla serie, offrendo uno sguardo intimo sulla complessa psicologia dell'imperatore e sul suo duraturo impatto sulla storia e cultura europea".