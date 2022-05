Melania Trump potrebbe tornare: la prima intervista della first lady da quando ha lasciato la Casa Bianca

Durante la prima intervista rilasciata da Melania Trump da quando ha lasciato la Casa Bianca, l'ex first lady ha rivelato che c'è la concreta possibilità che l'edificio storico torni ad essere la sua dimora un giorno, mentre l'ex presidente Donald Trump fa pensare ad un'eventuale rielezione per il 2024.

"Penso che abbiamo ottenuto molto in quattro anni di amministrazione Trump", ha detto Melania durante un'intervista andata in onda domenica mattina su Fox News, aggiungendo: "Mai dire mai", quando le è stato chiesto se avrebbe voluto tornare a vivere nella Casa Bianca.

Durante l'intervista, Melania ha anche discusso di quelli che ha chiamato i suoi "progetti NFT": l'ex first lady ha progettato e messo in vendita sul suo sito web personale diversi token non fungibili, che non sono altro che oggetti da collezione o opere d'arte digitali autenticati dalla blockchain.

Tutti gli articoli che Melania Trump sta vendendo possono essere acquistati solo attraverso l'utilizzo di una criptovaluta e, a quanto pare, il primo lotto di articoli messo in vendita all'inizio di quest'anno non è riuscito a raggiungere la soglia monetaria desiderata di 250.000 dollari per un'offerta di apertura.