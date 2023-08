Megan Fox condivide nuove foto sexy in spiaggia: 'Lezioni di surf offresi'

Megan Fox ha condiviso delle nuove foto sexy via Instagram, che la ritraggono in spiaggia, poco vestita e bagnata, offrendo scherzosamente lezioni di surf agli interessati.

È una Megan Fox in versione creatura acquatica quella che si mostra nelle nuove foto sexy scattate in spiaggia e condivise via Instagram. Postati lunedì, ad opera della fotografa di fiducia Cibelle Levi, gli scatti sexy dell'attrice 37enne hanno naturalmente fatto il pieno di like, oltre 2 milioni.

Abito leggero bagnato ad arte, trucco perfetto, corpo mozzafiato e la disponibilità scherzosa a dare lezioni su come dominare le onde - "Lezioni di surf offresi" recita la didascalia scelta dall'attrice di Transformers -, Megan Fox ha voluto sorprendere ancora una volta i suoi fan con nuove foto in versione sirena. Questa volta però in modalità "candida", dopo gli scatti molto più dark condivisi all'inizio della scorsa settimana in cui lei stessa si era definita "Cliodhna, regina delle banshees", con rimandi alle donne magiche e leggendarie della mitologia irlandese.

Una vera passione per le creature mitiche quella di Megan Fox, che nell'ultimo mese si è fatta ritrarre da Cibelle Levi anche come un'immaginaria Lilith di nero vestita, demone notturno con fattezze femminili, e come creatura della foresta, naturalmente sempre con pochissimi vestiti addosso, con trasparenze e pose che poco davvero lasciavano all'immaginazione.

Tutte foto, quelle degli ultimi servizi estivi, molto apprezzate dai suoi follower, omaggiate con oltre 16 milioni di like complessivi e commenti entusiastici. Come quello del compagno Machine Gun Kelly che ha commentato uno dei set fotografici con "Se questo è l'aspetto di un animale selvaggio, allora mi lascerei sbranare". Non sono mancati però anche scatti molto più discussi condivisi sui suoi account ufficiali. I più recenti in ordine di tempo sono quelli in cui, a casa, l'attrice indossa un abito a righe, trasparente, di Jean Paul Gaultier: design più o meno discutibile ma soprattutto capezzoli bene in vista. Così, prima delle censura di Instagram e dei soliti commenti moralisti, Megan Fox ha voluto chiarire che si trattava in realtà di copricapezzoli, per non generare eventuali "strappi nel continuum spazio-temporale".