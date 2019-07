Mediaset Italia 2, gli anime in arrivo in autunno 2019

Mediaset ha svelato il palinsesto autunnale delle sue reti. Italia 2, il canale con il maggior numero di programmi destinato ad un pubblico giovanile, ha aumentato il numero di ore destinate agli anime.

Il nuovo palinsesto autunnale di Italia 2, il canale del gruppo Mediaset destinato ad un target giovanile, dedica il prime time del lunedì agli anime con titoli come One Piece, City Hunter, Dragonball GT. Di seguito, pubblichiamo anche l'elenco degli anime attualmente in programmazione.

Ecco le novità previste per Il daytime di Autunno di Italia 2:

City Hunter (prima TV su una rete Mediaset)

One Piece

Naruto Shippuden

I Cavalieri dello Zodiaco - The Lost Canvas (prima TV su una rete Mediaset)

La serata del lunedì è destinata a

Dragonball Super

Dragonball GT

My Hero Academia, la terza stagione in prima visione tv.

Nel frattempo sulla rete continua la programmazione dei seguenti snime, con memorabili titoli cult, tra cui Holly e Benji, due serie dedicate a Lupin e Magica Emi!

Lupin III: fenomenologia di un ladro (abbastanza) gentiluomo

I 30 anni di Holly e Benji : 5 assist per la nostalgia