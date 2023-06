Su Mediaset Infinity arrivano in streaming le rassegne cinema

Su Mediaset Infinity arrivano le rassegne cinema: a partire da oggi 23 giugno in arrivo nuovi volumi esclusivi per gli appassionati di tutti i generi cinematografici.

Su Mediaset Infinity arrivano le rassegne cinema: a partire da oggi 23 giugno in arrivo nuovi volumi in streaming esclusivi per gli appassionati di tutti i generi cinematografici.

L'offerta di Mediaset Infinity continua ad arricchirsi con l'arrivo delle nuove rassegne Cinema disponibili gratuitamente. Ogni mese entrerà a catalogo una nuova rassegna dedicata a un filone tematico specifico. Dalle commedie ai thriller, passando per i grandi classici e per i film dedicati ai più piccoli e a tutta la famiglia, sarà possibile soddisfare tutti i gusti cinematografici.

Domani è un altro giorno: Marco Giallini con Valerio Mastandrea in una scena

Si parte oggi 23 giugno con la rassegna Amici come loro presentata dal famoso youtuber Awed. Storie di amicizia e legami, da vedere e rivedere dove e quando si vuole, come Amici come noi, in cui Pio e Amedeo sono due amici per la pelle che condividono la gestione di un'impresa di pompe funebri a Foggia. Saltato il suo matrimonio con Rosa, Pio parte con Amedeo in un avventuroso viaggio on the road che li porterà fino ad Amsterdam. Domani è un altro giorno vede Marco Giallini e Valerio Mastandrea in una toccante commedia sul senso più profondo dell'amicizia.

Da non perdere inoltre i grandi titoli diventati cult come la commedia francese Quasi amici, Chiedimi se sono felice con Aldo, Giovanni e Giacomo e Benvenuti al Sud con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Tra i titoli disponibili nella rassegna, da non perdere anche Amici come prima, E se domani..., Chi trova un amico trova un tesoro e molti altri ancora.