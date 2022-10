Mediaset Infinity+: ottobre 2022 è un mese di grandi novità UEFA Champions League e primi visioni TV

Mediaset Infinity+ a ottobre 2022 amplia il catalogo con la proposta di nuovi contenuti di qualità con film e serie TV, oltre alla visione gratuita dei programmi Mediaset sia in diretta che on-demand. Questo mese il canale Infinity+ offre, tra l'altro, le partite della Uefa Champions League e il film L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat, basato sul libro di Ben Macintyre sull'operazione Mincemeat durante la seconda guerra mondiale.

INFINITY+

(7,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

A ottobre, su Mediaset Infinity con Infinity+ saranno disponibili in Premiere:

The Batman : dal 7 al 13 ottobre

: dal 7 al 13 ottobre L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat : dal 14 al 20 ottobre

: dal 14 al 20 ottobre La Vita Dopo - The Fallout : dal 21 al 27 ottobre

: dal 21 al 27 ottobre Animali Fantastici: I segreti di Silente: dal 28 ottobre al 3 novembre

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

A ottobre arrivano i grandi match della UEFA Champions League.

Ajax - Napoli - Martedì 4 ottobre alle ore 21.00 in live streaming su Infinity+ si sfideranno

Juventus - Maccabi Haifa - Mercoledì 5 ottobre in live streaming alle 21.00 su Infinity+ sarà il turno di.

L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat: Siamo nel 1943. Gli alleati sono determinati a spezzare la morsa di Hitler sull'Europa occupata, il loro piano è un assalto totale in Sicilia ma si trovano ad affrontare un grande dilemma: come fare per proteggere una massiccia forza d'invasione da un potenziale massacro. Il compito ricade su due straordinari agenti dell'intelligence, Ewen Montagu (Colin Firth) e Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen) che danno vita alla più geniale e improbabile strategia di disinformazione della guerra, incentrata sul più improbabile degli agenti segreti: un uomo morto. L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat, è la straordinaria storia vera di un'idea che sperava di cambiare il corso della guerra, sfidando ogni logica, a rischio di innumerevoli perdite e mettendo a dura prova il coraggio dei suoi ideatori.

STARZPLAY

(7 giorni di prova gratuita. Poi 4,99/mese con la formula "esci quando vuoi")

Power Book III: Raising Kanan - stagione 2 - 23 ottobre finale di stagione

Ambientata nei primi anni '90, la terza serie del cosiddetto universo Power racconta la storia della formazione del beniamino dei fan Kanan Stark, e il suo ingresso nel mondo criminale tramite la madre, che gestisce spietatamente l'impero di spaccio di droga della famiglia. MeKai Curtis è il protagonista e la vincitrice del Tony® Award Patina Miller (Madam Secretary, la saga The Hunger Games) è nei panni di sua madre, Raquel "Raq" Thomas.

MIDNIGHT FACTORY

(7 giorni di prova gratuita. Poi 4,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

The Innocents - disponibile dal 6 ottobre

Durante una luminosa estate nordica, un gruppo di bambini rivela i propri poteri, tanto oscuri quanto misteriosi, solo quando gli adulti non li vedono

Juventus TV (7 giorni di prova gratuita. Poi 3,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

Milan - Juventus 8 ottobre

La Juventus è di scena a San Siro sul campo dei campioni d'Italia in carica.

MGM

(7 giorni di prova gratuita. Poi 3,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

The Blair Witch Project - disponibile dall'1 ottobre