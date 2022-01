Maurizio Minghella - Il predatore: stasera su Nove il documentario sull'efferato serial killer

Stasera su Nove alle 21:15, per la nuova stagione di Nove racconta, va in onda Maurizio Minghella - Il predatore, documentario dedicato a uno dei serial killer più feroci della storia italiana.

Stasera su Nove alle 21:15 torna il ciclo Nove Racconta, che debutta con Maurizio Minghella - Il predatore, il documentario dedicato al ritratto dell'efferato criminale.

Nove racconta si concentra infatti, con reportage, approfondimenti e inchieste, sui casi di cronaca più rilevanti degli ultimi trent'anni.

Maurizio Minghella - Il predatore è la ricostruzione di come il pool investigativo, composto dai magistrati e dalla polizia scientifica, attraverso le nuove tecnologie e analizzando a distanza di anni diversi elementi sulla scena del crimine, sia riuscito ad incastrare per i molteplici omicidi uno degli assassini più feroci della storia d'Italia: Maurizio Minghella.

Con una scia di delitti di rara ferocia, Minghella appare in tutta la sua cieca violenza contro le donne: dai numerosi omicidi per libidine a Genova, fino al periodo di Torino, dove, nonostante la concessione del regime di semilibertà, proseguirà la sua efferata opera seriale. Un complicato puzzle da risolvere, con tre processi e tre diverse fasi investigative che si intrecciano tra loro.